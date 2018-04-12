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В Перми 21-летнего мужчину осудят за переписку с одиннадцатилетней девочкой
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В Перми 21-летнего мужчину осудят за переписку с одиннадцатилетней девочкой 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
В Пермском крае передают в суд уголовное дело в отношении 21-летнего молодого человека, обвиняемого в тяжком насильственном преступлении в отношении малолетней.
По версии следователя СУ СКР по Пермскому краю, весной 2017 года мужчина в социальной сети вступил в переписку с одиннадцатилетней девочкой. Он отправлял ей текстовые сообщения интимного содержания, побуждая её «фотографироваться и направлять ему фотоизображения натуралистического сексуального характера». Также мужчина предлагал школьнице встретиться и вступить с ним в половую связь.
По факту преступления было возбуждено уголовное дело по статье УК «насильственные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста». Злоумышленника задержали, во время следствия он находился под арестом. Сейчас уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.
В СКР по Пермскому краю просят родителей быть бдительными. Взрослые люди не редко пытаются вступить в связь с детьми. Даже если действия сексуального характера совершают посредством сети Интернет, это может серьёзно покалечить психику ребёнка. Поэтому нужно контролировать, с кем ребёнок общается в Интернете. Нужно иметь в виду, что возраст и другая информация в аккаунте собеседника ребёнка может не соответствовать действительности. Также детям нужно объяснить, что не следует размещать в Интернете персональные данные — адрес, номер телефона, место работы или учебы. Если вы заметили намёк на интимный подтекст в сообщениях, об этом нужно сообщить в СКР.
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