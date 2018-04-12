В Перми 21-летнего мужчину осудят за переписку с одиннадцатилетней девочкой

Пермском крае передают в суд уголовное дело в отношении 21-летнего молодого человека, обвиняемого в тяжком насильственном преступлении в отношении малолетней.

По версии следователя СУ СКР по Пермскому краю, весной 2017 года мужчина в социальной сети вступил в переписку с одиннадцатилетней девочкой. Он отправлял ей текстовые сообщения интимного содержания, побуждая её «фотографироваться и направлять ему фотоизображения натуралистического сексуального характера». Также мужчина предлагал школьнице встретиться и вступить с ним в половую связь.

По факту преступления было возбуждено уголовное дело по статье УК «насильственные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста». Злоумышленника задержали, во время следствия он находился под арестом. Сейчас уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.