Следствие: в Самаре майор транспортной полиции продал секретные бумаги о Кировском рынке

Силовые органы 63 региона расследуют уголовное дело в отношении бывшего сотрудника Средневолжского линейного управления МВД на транспорте (СЛУВДТ). Его обвиняют в разглашении государственной тайны.

По версии следствия, майор транспортной полиции Ф. дружил с лидером организованного преступного сообщества «Законовские» Сергеем Гафуровым. Однажды он обратился к стражу порядка с предложением продать документы, касающиеся проверок Кировского рынка, за 50 000 рублей.

ОПС «Законовские» начала свою деятельность в Самарской области в 1990-е годы. Сообщество получило свое название в честь его создателя и лидера Александра Законова. В сферу интересов группы, по данным силовиков, входил и Кировский рынок, расположенный рядом с железнодорожными путями, которые являются зоной ответственности транспортной полиции.

—Ф. согласился и передал своему знакомому ксерокопии бумаг, составляющих гостайну, на 85 листах. Здесь были данные о проверках за 2016 год, резолюции руководства и другие секретные сведения, — рассказал 63.ru собеседник в силовых структурах Самарской области.

Следствие полагает, что, получив эти бумаги, лидер ОПГ положил их на хранение в банковскую ячейку. Здесь же он держал деньги (в сумме — несколько миллионов рублей разной валютой), золото, флешки с компроматом на должностных лиц органов власти разных уровней. Эту банковскую ячейку удалось обнаружить правоохранителям. Содержимое позволило выйти на майора транспортной полиции. Да и сам Сергей Гафуров, задержанный и арестованный по другому уголовному делу, по словам источника 63.ru, не стал скрывать, каким путем он получил эти документы.

В связи с возбуждением уголовного дела его уволили из СЛУВДТ. Теперь ему грозит до трех лет лишения свободы.