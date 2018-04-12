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Поджегшего машину судьи югорчанина отправят в психбольницу
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Поджегшего машину судьи югорчанина отправят в психбольницу 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
Жителя Радужного, который пытался поджечь машину судьи, отправят в психбольницу. О принудительном лечении будут ходатайствовать следователи, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе югорского СУ СКР.
По данным следствия, мужчина решил отомстить судье за принятые ей решения по гражданским делам. В октябре 2017 года он надел парик и темные очки, подошел к авто женщины и положил под него пакет с горючим веществом. Чиркнув спичкой, злоумышленник скрылся.
Судья вовремя увидела дымящийся пакет и отбросила его в сторону.
Экспертиза показала, что у мужчины есть психическое расстройство.
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