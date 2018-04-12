Поджегшего машину судьи югорчанина отправят в психбольницу

Жителя Радужного, который пытался поджечь машину судьи, отправят в психбольницу. О принудительном лечении будут ходатайствовать следователи, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе югорского СУ СКР

По данным следствия, мужчина решил отомстить судье за принятые ей решения по гражданским делам. В октябре 2017 года он надел парик и темные очки, подошел к авто женщины и положил под него пакет с горючим веществом. Чиркнув спичкой, злоумышленник скрылся.

Судья вовремя увидела дымящийся пакет и отбросила его в сторону.

Экспертиза показала, что у мужчины есть психическое расстройство.