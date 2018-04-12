Ещё
В Ростове дело о 17 вооруженных нападениях передано в суд
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Ростове дело о 17 вооруженных нападениях передано в суд 

Ростовские Вести 1 час назад
Первым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области завершено расследование уголовного дела в отношении пяти жителей г. Ростова-на-Дону, двое из которых являются несовершеннолетними. Они обвиняются в совершении преступлений предусмотренных ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой — 17 эпизодов). По версии следствия, с января по март 2017 года обвиняемые в разном составе совершили 17 разбойных нападений на продавцов и обслуживающий персонал в помещениях магазинов на территории г. Ростова-на-Дону, г. Батайска и г. Аксая Ростовской области. При этом во всех случаях обвиняемые действовали группой в составе от 2 до 4 человек, заранее распределяя роли при совершении преступлений, использовали пневматический пистолет в качестве оружия, а в некоторых случаях применяли насилие к потерпевшим женщинам. Все преступления были совершены в условиях неочевидности личностей нападавших, так как в ходе всех разбойных нападений обвиняемые пользовались масками, перчатками, а также сменной одеждой для исключения их изобличения и задержания. «Добычей» обвиняемых в основном являлись денежные средства, алкогольная продукция и сигареты. Преступная группа осуществляла свою противоправную деятельность вплоть до марта 2017 года, когда она была пресечена сотрудниками полиции, а её участники задержаны и впоследствии заключены под стражу. В результате действий обвиняемых потерпевшим был причинён материальный ущерб в сумме свыше 360 тысяч рублей. В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Ростовские Вести: последние новости
В Ростовской области ликвидировали крупное производство алкогольного суррогата В Ростове задержан подозреваемый, устроивший перестрелку возле караоке-клуба Житель Багаевского района хранил дома 1,5 кг марихуаны
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Суд изменил приговор Улюкаеву30
Китай отреагировал на угрозы Трампа по Сирии110
Суд фактически разрешил курить в самолетах184
Что Россия может сделать Западу365
Россия определилась с украинской трубой195
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
01:02
На ВДНХ заработал «Космодром будущего»
Новости Москвы
00:40
Рубль начал неожиданно расти
Рынки Статьи
01:00
Квартиры на благоустроенных улицах подорожали
Недвижимость Новости Москвы
01:04
В столице высадят 4,5 тыс. деревьев
Новости Москвы
01:42
Путин подтвердил планы по Лунной программе
Политика Наука
00:51
Малахова втянули в аферу
Шоу-бизнес
02:52
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение