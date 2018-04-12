В Ростове дело о 17 вооруженных нападениях передано в суд 

Первым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области завершено расследование уголовного дела в отношении пяти жителей г. Ростова-на-Дону, двое из которых являются несовершеннолетними. Они обвиняются в совершении преступлений предусмотренных ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой — 17 эпизодов). По версии следствия, с января по март 2017 года обвиняемые в разном составе совершили 17 разбойных нападений на продавцов и обслуживающий персонал в помещениях магазинов на территории г. Ростова-на-Дону, г. Батайска и г. Аксая Ростовской области. При этом во всех случаях обвиняемые действовали группой в составе от 2 до 4 человек, заранее распределяя роли при совершении преступлений, использовали пневматический пистолет в качестве оружия, а в некоторых случаях применяли насилие к потерпевшим женщинам. Все преступления были совершены в условиях неочевидности личностей нападавших, так как в ходе всех разбойных нападений обвиняемые пользовались масками, перчатками, а также сменной одеждой для исключения их изобличения и задержания. «Добычей» обвиняемых в основном являлись денежные средства, алкогольная продукция и сигареты. Преступная группа осуществляла свою противоправную деятельность вплоть до марта 2017 года, когда она была пресечена сотрудниками полиции, а её участники задержаны и впоследствии заключены под стражу. В результате действий обвиняемых потерпевшим был причинён материальный ущерб в сумме свыше 360 тысяч рублей. В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.