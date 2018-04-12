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В Дзержинске мужчину во время сна едва не зарезала теща
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В Дзержинске мужчину во время сна едва не зарезала теща 

Vgoroden.ru 1 час назад
Фото: В городе N
В Дзержинске 57-летняя женщина чуть не зарезала спящего зятя кухонным ножом. Покушение на убийство теща совершила из-за обиды на родственника, сообщает СУ СК России по Нижегородской области.
По версии следствия, инцидент произошел ночью 25 ноября прошлого года в квартире дома по улице Октябрьской. Пенсионерка, находясь в нетрезвом состоянии, взяла нож, которым обычно разделывала мясо, подошла к спящему в соседней комнате зятю и ударила его в шею. От резкой боли мужчина проснулся и оттолкнул от себя женщину, когда та пыталась нанести еще одно ранение.
34-летний потерпевший остался жив благодаря помощи врачей.
Вину в преступлении пенсионерка признала полностью. По ее словам, мотивом для нападения стала обида на зятя.
Напомним, гонщик на «Майбахе» устроил смертельное ДТП в Дзержинске.
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