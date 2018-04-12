В Костромской области задержали подозреваемых в незаконном обналичивании 648 млн рублей

МОСКВА , 12 апреля. / ТАСС /. Полицейские Костромской области пресекли незаконную банковскую деятельность, задержав подозреваемых в незаконном обналичивании более 648 млн рублей. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Задержаны все 13 участников группы. Установлено, что на протяжении двух лет злоумышленники совершали незаконные банковские операции без государственной регистрации и соответствующего разрешения. В их распоряжении находились реквизиты ряда юридических лиц с признаками фиктивных организаций, на расчетные счета которых переводились денежные средства клиентов для последующего обналичивания. За свои услуги они удерживали 6% с каждой транзакции. По имеющимся сведениям, подозреваемые незаконно обналичили более 648 млн рублей, размер нелегального дохода превысил 33 млн рублей", — сказала представитель МВД

По ее словам, во время обысков удалось обнаружить и изъять деньги, печати фирм-однодневок, уставные и бухгалтерские документы более чем 40 юридических лиц и фиктивных индивидуальных предпринимателей, черновые записи, ключи системы банк-клиент, а также более 200 банковских карт, используемых для обналичивания денежных средств.

Возбуждены уголовные дела о незаконной банковской деятельности и об организации преступного сообщества.