Белгородец уснул в чужом автомобиле, который он хотел ограбить

В Белгородском районе полицейские задержали предполагаемого грабителя, который уснул в чужом автомобиле, сообщила пресс-служба регионального МВД

По версии следствия, 24-летняя жительница поселка Дубовое ночью заехала в местный магазин и не стала запирать свой автомобиль Lada Priora. В это время пьяный мужчина шёл по улицам посёлка и увидел незапертую машину. Он сел в неё, взял с панели мобильный телефон и уснул.

Выйдя из торгового павильона, девушка увидела на водительском сидении своей машины спящего незнакомца. Перепуганная девушка стала кричать, от чего пьяный мужчина проснулся, перелез на пассажирское сидение и выбежал из машины с дорогим мобильным телефоном, который он успел прихватить с панели автомобиля.

Оперативники нашли и задержали предполагаемого грабителя. Им оказался 33-летний белгородец. За грабёж мужчине грозит до четырёх лет лишения свободы.