Ещё
Белгородец уснул в чужом автомобиле, который он хотел ограбить
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Белгородец уснул в чужом автомобиле, который он хотел ограбить 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В Белгородском районе полицейские задержали предполагаемого грабителя, который уснул в чужом автомобиле, сообщила пресс-служба регионального МВД.
По версии следствия, 24-летняя жительница поселка Дубовое ночью заехала в местный магазин и не стала запирать свой автомобиль Lada Priora. В это время пьяный мужчина шёл по улицам посёлка и увидел незапертую машину. Он сел в неё, взял с панели мобильный телефон и уснул.
Выйдя из торгового павильона, девушка увидела на водительском сидении своей машины спящего незнакомца. Перепуганная девушка стала кричать, от чего пьяный мужчина проснулся, перелез на пассажирское сидение и выбежал из машины с дорогим мобильным телефоном, который он успел прихватить с панели автомобиля.
Оперативники нашли и задержали предполагаемого грабителя. Им оказался 33-летний белгородец. За грабёж мужчине грозит до четырёх лет лишения свободы.
АиФ: последние новости
Убийце девушек в белгородском Старом Осколе оставили пожизненный приговор Белгородец около 10 метров протащил сотрудника ДПС на двери машины Жителя Тамбовской области подозревают с интимной связи со школьницей
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Никто не хотел умирать. Третья мировая «отложена»368
Рыбке настал конец86
Москва решила ответить на санкции США262
Рыбке настал конец34
Путин знает тайну главного оружия Трампа206
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
00:35
Россия рассчитывает на трезвомыслие США
Политика
05:09
Кадыров не нашел альтернативы Путину
Политика Конфликты
05:09
Кадыров назвал Сталина террористом
Политика
02:36
Захарова назвала Асада британским парнем
Политика Ближний Восток
04:38
Москва решила ответить на санкции США
Политика
11:31
Зюганов не вышел к журналистам
Политика
11:31
В ГД объяснили отсутствие Зюганова
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение