В Ирбите насильник сел на 19 лет за избиение до смерти новой знакомой

Ирбитский райсуд вынес приговор 38-летнему местному жителю, признав его виновным в изнасиловании девушки и избиении ее до смерти. Он проведет 19 лет в колонии строгого режима и заплатит 1 миллион рублей родственникам погибшей. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Преступление было совершено в ночь на 6 августе 2017 года. Погибшая после работы пошла с друзьями в ресторан. Там она познакомилась с мужчиной, который отдыхал в другой компании. Из заведения они ушли вместе. По пути злоумышленник затащил девушку в сарай, изнасиловал ее и избил до смерти. Чтобы скрыть следы преступления, мужчина поджег сарай.

Обугленный труп нашли наутро пожарные. А 8 августа в полицию поступило заявление от матери погибшей о пропаже дочери. В кратчайшие сроки была установлена личность злоумышленника.

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