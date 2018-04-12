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До 8 лет грозит молодым тотьмичам, которые привезли на продажу наркотики из Санкт-Петербурга
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До 8 лет грозит молодым тотьмичам, которые привезли на продажу наркотики из Санкт-Петербурга 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
Двое молодых людей недавно уехали в Северную столицу на заработки. Возвращаясь назад, они привезли с собой психотропные вещества.
Информация о том, что неизвестные лица распространяют наркотики, поступила сотрудникам уголовного розыска по Тотемскому району. Полицейские задержали покупателя некого вещества, анализ которого показал, что смесь является гашишем. В ходе дальнейших мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемых. Ими оказались двое молодых людей.
Теперь подельникам может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до трех и до восьми лет лишения свободы соответственно.
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