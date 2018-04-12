До 8 лет грозит молодым тотьмичам, которые привезли на продажу наркотики из Санкт-Петербурга

Двое молодых людей недавно уехали в Северную столицу на заработки. Возвращаясь назад, они привезли с собой психотропные вещества.

Информация о том, что неизвестные лица распространяют наркотики, поступила сотрудникам уголовного розыска по Тотемскому району. Полицейские задержали покупателя некого вещества, анализ которого показал, что смесь является гашишем. В ходе дальнейших мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемых. Ими оказались двое молодых людей.

Теперь подельникам может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до трех и до восьми лет лишения свободы соответственно.