Сотрудники МВД России пресекли деятельность участников организованной группы, подозреваемых в незаконной банковской деятельности

"Задержаны все 13 участников группы. Установлено, что на протяжении 2 лет злоумышленники совершали незаконные банковские операции без государственной регистрации и соответствующего разрешения. В их распоряжении находились реквизиты ряда юридических лиц с признаками фиктивных организаций, на расчетные счета которых переводились денежные средства «клиентов» для последующего обналичивания. За свои услуги они удерживали 6% с каждой транзакции", — рассказали Ирина Волк.

По имеющимся сведениям, подозреваемые незаконно обналичили более 648 млн рублей, размер нелегального дохода превысил 33 млн рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, проводимых на территории различных регионов России, изъяты денежные средства, печати фирм-однодневок, уставные и бухгалтерские документы на более чем 40 юридических лиц и фиктивных индивидуальных предпринимателей, черновые записи, ключи системы «Банк-клиент», а также более 200 банковских карт, используемых для обналичивания денежных средств.

СУ УМВД России по Костромской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 172, ч.1 и ч.2 ст. 210 УК РФ.