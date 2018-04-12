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Сотрудники МВД России пресекли деятельность участников организованной группы, подозреваемых в незаконной банковской деятельности
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Сотрудники МВД России пресекли деятельность участников организованной группы, подозреваемых в незаконной банковской деятельности 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
«Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с УФСБ России по Костромской области и УЭБиПК УМВД России по Костромской области пресечена деятельность организованной группы, подозреваемой в незаконных финансовых операциях», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Задержаны все 13 участников группы. Установлено, что на протяжении 2 лет злоумышленники совершали незаконные банковские операции без государственной регистрации и соответствующего разрешения. В их распоряжении находились реквизиты ряда юридических лиц с признаками фиктивных организаций, на расчетные счета которых переводились денежные средства «клиентов» для последующего обналичивания. За свои услуги они удерживали 6% с каждой транзакции", — рассказали Ирина Волк.
По имеющимся сведениям, подозреваемые незаконно обналичили более 648 млн рублей, размер нелегального дохода превысил 33 млн рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, проводимых на территории различных регионов России, изъяты денежные средства, печати фирм-однодневок, уставные и бухгалтерские документы на более чем 40 юридических лиц и фиктивных индивидуальных предпринимателей, черновые записи, ключи системы «Банк-клиент», а также более 200 банковских карт, используемых для обналичивания денежных средств.
СУ УМВД России по Костромской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 172, ч.1 и ч.2 ст. 210 УК РФ.
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