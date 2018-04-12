Житель Тосненского района пойдёт под суд за убийство знакомого в его день рождения

Житель Тосненского района Ленобласти предстанет перед судом по обвинению в убийстве знакомого, отмечавшего свой день рождения. Как сообщает пресс-служба регионального следкома, день рождения отмечали сразу несколько человек в шумной компании в октябре 2017 года в деревне Федоровское . После того, как мужчинами было выпито большое количество алкоголя, между именинником и 33-летним местным жителем произошла ссора на почве личной неприязни. Словами конфликт разрешить не удалось, поэтому в ход пошли кулаки. По версии следствия, драка между мужчинами закончилась удушением потерпевшего. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Обвиняемый, в послужном списке которого уже есть судимость, содержится под стражей. Дело передано на рассмотрение в суд.