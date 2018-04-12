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В Энгельсе осужден экс-сотрудник «Почты России», похитивший из кассы 3 миллиона рублей
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В Энгельсе осужден экс-сотрудник «Почты России», похитивший из кассы 3 миллиона рублей 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
По данным областной прокуратуры, мужчина похитил почти три миллиона рублей, незаконно проникнув в хранилище кассы. Суд, согласившись с мнением государственного обвинителя, назначил жителю Энгельса наказание в виде 3 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
«Также судом удовлетворен гражданский иск потерпевшей стороны о взыскании с виновного суммы причиненного преступлением ущерба. В обеспечение исковых требований на имущество подсудимого наложен арест», — говорится в сообщении.
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