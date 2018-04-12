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Борчанин угрожал ружьем полицейским
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Борчанин угрожал ружьем полицейским 

В городе N 1 час назад
Фото: В городе N
В отношении 50-летнего жителя Бора возбуждено уголовное дело. Мужчина подозревается в угрозе применения насилия в отношении представителя власти, сообщает СУ СК России по Нижегородской области.
По версии следствия, днем 9 апреля пьяный борчанин из окна своего дома, расположенного по улице Дзержинского на Бору, производил выстрелы из охотничьего ружья. Вскоре напуганные соседи вызвали полицию.
Прибывшие на место правоохранители предложили нарушителю прекратить стрельбу. В ответ мужчина высунулся в окно, наставил на полицейских ружье и начал угрожать.
Правоохранители пресекли действия стрелка. В настоящее время следователи СК выясняют все обстоятельства совершенного преступления.
Напомним, Витас устроил стрельбу на улице.
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