Борчанин угрожал ружьем полицейским

По версии следствия, днем 9 апреля пьяный борчанин из окна своего дома, расположенного по улице Дзержинского на Бору, производил выстрелы из охотничьего ружья. Вскоре напуганные соседи вызвали полицию.

Прибывшие на место правоохранители предложили нарушителю прекратить стрельбу. В ответ мужчина высунулся в окно, наставил на полицейских ружье и начал угрожать.

Правоохранители пресекли действия стрелка. В настоящее время следователи СК выясняют все обстоятельства совершенного преступления.

Напомним, Витас устроил стрельбу на улице.