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Тюменец забил коллегу молотком и оставил труп на балконе
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Тюменец забил коллегу молотком и оставил труп на балконе 

Уралинформбюро 2 часа назад
Фото: Уралинформбюро
В Тюмени 58-летнему местному жителю предъявили обвинение в убийстве. Он арестован.
Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области, преступление было совершено 7 апреля. Обвиняемый выпивал с 40-летним коллегой в квартире дома №16 на улице Домостроителей. Во время застолья разгорелась ссора. Злоумышленник несколько раз ударил собутыльника молотком по голове, после чего изрезал ножом.
Труп обвиняемый вынес на балкон, а через несколько дней переместил на улицу. Убитого обнаружили прохожие утром 10 апреля.
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