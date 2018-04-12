Тюменец забил коллегу молотком и оставил труп на балконе

Тюмени 58-летнему местному жителю предъявили обвинение в убийстве. Он арестован.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области , преступление было совершено 7 апреля. Обвиняемый выпивал с 40-летним коллегой в квартире дома №16 на улице Домостроителей. Во время застолья разгорелась ссора. Злоумышленник несколько раз ударил собутыльника молотком по голове, после чего изрезал ножом.

Труп обвиняемый вынес на балкон, а через несколько дней переместил на улицу. Убитого обнаружили прохожие утром 10 апреля.