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В Смоленске полицейские пресекли бесконтактный сбыт наркотического средства в крупном размере
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В Смоленске полицейские пресекли бесконтактный сбыт наркотического средства в крупном размере 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 2 часа назад
Фото: Министерство внутренних дел Российской Федерации
Сотрудникам управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Смоленской области поступила оперативная информация о том, что местные жители причастны к бесконтактному сбыту наркотических средств на территории областного центра.
В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий оперативники задержали двоих молодых людей на одной из улиц города Смоленска. В ходе досмотра в присутствии понятых обнаружен и изъят фрагмент алюминиевой банки, в котором находились тридцать полимерных пакетиков с застежкой zip-lock с неизвестным веществом светло-коричневого цвета.
Проведенное исследование в экспертно-криминалистическом центре УМВД России по Смоленской области показало, что изъятое является наркотическим средством героин.
Подозреваемые были доставлены в региональное УМВД для дальнейшего разбирательства. Местные жители 1999 и 1993 годов рождения признались в содеянном, пояснив, что приобретали наркотическое средство «героин» для его дальнейшего распространения бесконтактным способом в Смоленске.
В отношении подозреваемых следственным управлением УМВД России по Смоленской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Подозреваемым грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет.
В настоящее время задержанные находятся в СИЗО.
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