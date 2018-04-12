Угроза ружьем полицейскому обернулась уголовным делом 

50-летний житель Бора подозревается в угрозе применения насилия в отношении представителя власти, сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.
Преступление совершено 9 апреля на ул. Дзержинского. Пьяный мужчина из окна своего дома стрелял из охотничьего ружья. Соседи вызвали правоохранителей. Прибывшие участковый уполномоченный полиции и полицейские отдельного взвода ППС предложили нарушителю прекратить свои действия. Тогда мужчина наставил на полицейских ружье, высказал угрозу применения насилия. Он тут же был обезврежен.
Сейчас устанавливается, имеется ли у злоумышленника разрешение на хранение огнестрельного оружия.
Ранее сообщалось, что нижегородец угрожал судебному приставу огнестрельным оружием.
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