Угроза ружьем полицейскому обернулась уголовным делом

Преступление совершено 9 апреля на ул. Дзержинского. Пьяный мужчина из окна своего дома стрелял из охотничьего ружья. Соседи вызвали правоохранителей. Прибывшие участковый уполномоченный полиции и полицейские отдельного взвода ППС предложили нарушителю прекратить свои действия. Тогда мужчина наставил на полицейских ружье, высказал угрозу применения насилия. Он тут же был обезврежен.

Сейчас устанавливается, имеется ли у злоумышленника разрешение на хранение огнестрельного оружия.

Ранее сообщалось, что нижегородец угрожал судебному приставу огнестрельным оружием.

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