В Костроме экскаватор сровнял с землей сотню компьютеров

Костромские полицейские уничтожили игровые автоматы, которые они изъяли в рамках расследования уголовного дела. «Расправа» прошла на базе по переработке отходов, сообщает управление МВД по Костромской области

Экскаватор сровнял с землей почти сотню компьютеров, которые до этого были вещдоками по уголовному делу о незаконной игорной деятельности.

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Оборудование принадлежало костромичу, руководившему сетью азартных клубов в областном центре и районах. Несмотря на то, что клубы не раз закрывали правоохранители, деятельность все равно возобновлялась. Организатора бизнеса приговорили к трем с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.