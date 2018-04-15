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Аргентинские полицейские обвинили в краже марихуаны мышей
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Аргентинские полицейские обвинили в краже марихуаны мышей 

Российская Газета 1 час назад
Фото: PlayboyRussia.com
В аргентинском городе Пилар на полицейском складе пропало 540 килограммов марихуаны, сообщает ladepeche.fr.
По словам местных сотрудников правоохранительных органов, наркотик якобы съели мыши. Эксперты из Буэнос-Айреса заявили, что грызуны никак не могли принять марихуану за пищу. В противном случае все «подозреваемые» зверьки умерли бы от ее употребления. Отметим, что рядом со складом, где на протяжении двух лет хранились шесть тонн марихуаны, не было обнаружено ни одной мертвой мыши. Пропажу полутоны наркотика обнаружил новый руководитель местной полиции Эмилио Портеро.
Суду предстоит выяснить, пропала ли марихуана из-за халатности полицейских или она была похищена злоумышленниками. На сегодняшний момент из полиции были уволены уже восемь стражей порядка, которых сразу же взяли под стражу для судебных разбирательств. 4 мая все они предстанут перед судом.
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