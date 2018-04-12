Дело завели на начальника тыла УТ МВД России по СКФО

Уголовное дело возбуждено в отношении начальника тыла УТ МВД России по СКФО.

Как сообщает пресс-служба Южного следственного управления на транспорте СКР, дело на полицейского завели по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

По версии следствия, в 2013 году подозреваемый подписал акты приемки ремонтных работ в расположенных в Ростове-на-Дону, Каменске-Шахтинском , Кропоткине и Махачкале помещений УТ МВД России по СКФО на общую сумму более 18 млн рублей.

При этом фактически ремонт на момент подписания документов был выполнен не в полном объеме, о чем начальник тыла знал.

Впоследствии было установлено также, что стоимость ремонтных работ была завышена более чем на 4 млн рублей.