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Курянин искал «закладку» с героином на детской площадке
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Курянин искал «закладку» с героином на детской площадке 

Курские известия 2 часа назад
Фото: Курские известия
Полицейские задержали 29-летнего жителя Сеймского округа, подозреваемого в приобретении наркотиков
По данным пресс-службы областного УМВД, на протяжении двух лет мужчина страдал от героиновой зависимости. Новую дозу он приобрёл бесконтактным способом. Перечислив деньги на электронный кошелек, подозреваемый отправился на детскую площадку, где должен был забрать «закладку» с героином. Однако завладеть свёртком не успел — его задержали оперативники.
— Изъятое наркотическое средство было направлено на исследование, которое показало, что в свёртке действительно находился героин, а вес составлял значительный размер, — пояснила руководитель пресс-службы УМВД России по Курской области Лилия Каменева.
Подозреваемый признался в совершении преступления и пояснил, что его семья — супруга и маленький сын, не догадывались о его зависимости. В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.
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