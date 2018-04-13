В Москве возбудили уголовное дело после падения студентки из окна общежития 

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после травмирования студентки, выпавшей из окна аудитории столичного вуза. Об этом сообщила старший помощник главы ГСУ Следственного комитета (СК) России по городу Юлия Иванова. По ее словам, 13 апреля из окна аудитории одного из столичных институтов выпала студентка 1997 года рождения. В результате девушка получила многочисленные телесные повреждения. Ее доставили в одну из городских больниц, где оказали медицинскую помощь. «Следственными органами ГСУ СК РФ Москве в рамках возбужденного уголовное дело устанавливаются обстоятельства травмирования студентки, выпавшей из окна аудитории учебного вуза. В рамках предварительного следствия будут проверяться все возможные версии случившегося», — сказала Иванова. Представитель ведомства добавила, что после разрешения врачей следователи смогут провести с потерпевшей необходимые следственные действия. Ранее сообщалось, что в МГИМО из окна четвертого этажа выпала студентка. Также сообщалось о том, что девушку могли вытолкнуть из окна.. СК возбудил дело после падения девушки из окна общежития столичного вуза. Следователи устанавливают обстоятельства травмирования студентки, выпавшей из окна аудитории столичного вуза, сообщила Агентству городских новостей «Москва» старший помощник главы ГСУ Следственного комитета (СК) России по городу Юлия Иванова. Она пояснила, что днем 13 апреля 2018 г. из окна аудитории одного из столичных институтов выпала студентка 1997 г. рождения. Она незамедлительно доставлена в одну из городских больниц, где ей оказывается медицинская помощь. В рамках предварительного следствия будут проверяться все возможные версии случившегося", — сказала Ю. Иванова. Она также добавила, что после разрешения врачей следователи смогут провести с потерпевшей необходимые следственные действия. В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия, допрашиваются родственники, преподаватели института, студенты и все очевидцы. Ранее Агентство «Москва» сообщало, что полиция начала проверку после падения девушки из окна общежития вуза на проспекте Вернадского.. СК РФ начал проверку после падения студентки из окна здания МГИМО. Следователи СК РФ начали проверку по факту ЧП в МГИМО, где девушка упала с высоты четвертого этажа. Об этом сообщила представитель ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова. В московской полиции проводят свою проверку после инцидента в МГИМО. Там уточнили, что девушка выпала из окна вузовского общежития. Уточнялось, что пострадавшую госпитализировали. «Проводятся все необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — отмечают правоохранители. По данным СМИ, студентку МГИМО могли вытолкнуть из окна четвертого этажа здания вуза.. Полиция начала проверку после падения студентки из окна общежития вуза в Москве. Столичные полицейские в рамках проверки устанавливают обстоятельства падения студентки из окна общежития московского вуза. «По факту падения девушки из окна общежития одного из столичных вузов, расположенного на проспекте Вернадского, сотрудники полиции проводят проверку», — говорится в сообщении ГУ МВД РФ по Москве. Пострадавшая девушка была доставлена в больницу. Также поступали данные о том, что девушку вытолкнули из окна.. Дело возбудили после убийства мужчины в кафе в Южном Тушино. Уголовное дело возбуждено по факту убийства мужчины на северо-западе столицы, сообщила Агентству городских новостей «Москва» старший помощник главы ГСУ Следственного комитета (СК) России по городу Юлия Иванова. «По версии следствия, вечером 12 апреля неустановленное лицо, находясь в помещении кафе на ул. Туристская, нанесло 22-летнему посетителю не менее четырех ударов острым предметом, причинив последнему колото-резанные раны в области жизненно важных органов. Несмотря на оказываемую помощь, молодой человек скончался в машине „скорой помощи“, — сказала собеседница агентства. Сотрудники СК возбудили уголовное дело об убийстве. Следователи выясняют все обстоятельства совершенного преступления и устанавливают личность подозреваемого. Ранее источник в правоохранительных органах сообщил Агентству „Москва“, что поздним вечером 12 апреля на ул. Туристская, д. 6, в общественном месте, был обнаружен мужчина 1995 г. рождения с колото-резаными ранами груди, который позже умер в машине „скорой“. Оперативники выяснили, что потерпевший поссорился с неизвестным, а тот несколько раз ударил его ножом и скрылся. В пресс-службе столичного управления МВД подтвердили факт обнаружения трупа.. В Москве возбудили дело по факту фальсификации доказательств в суде. В Москве возбуждено уголовное дело по факту фальсификации доказательств в Арбитражном суде в рамках гражданского дела о взыскании долга в 140 миллионов рублей, сообщила РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по столице Юлия Иванова. По данным следствия, 12 декабря 2017 года в Арбитражный суд города Москвы, в производстве которого находится гражданское дело о взыскании с коммерческой организации задолженности свыше 140 миллионов рублей, представитель ответчика в качестве письменного доказательства по делу представил копию соглашения об отступном. Согласно условиям данного соглашения, имеющаяся перед истцом задолженность по договору займа была погашена путем передачи ему двух векселей на общую сумму 150 миллионов рублей. „В рамках проверки установлено, что оттиски печати в указанном документе и оригиналы печати истца нанесены при помощи разных печатных форм. Со слов руководителя истца, подпись, проставленная от его имени в соглашении, ему не принадлежит. Назначена судебная экспертиза, в рамках которой будет установлена подлинность представленного в суд документа“, — сказала Иванова. Она добавила, что в настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств преступления и лиц, причастных к его совершению.. Девушка выпала из окна четвертого этажа здания МГИМО, проводится проверка. Москва. Следователи проводят проверку по факту происшествия с девушкой, выпавшей из окна 4 этажа здания МГИМО, сообщила „Интерфаксу“ в пятницу представитель столичного главка Следственного комитета РФ Юлия Иванова. „По факту инцидента проводится проверка“, — сказала Ю. В свою очередь, информированный источник сообщил агентству, что пострадавшую везут в больницу, ее личность устанавливается. Ранее в СМИ появилась информация о том, что студентка МГИМО выпала из окна четвертого этажа здания института.. Девушка выпала из окна четвертого этажа здания МГИМО. Следователи проводят проверку по факту происшествия с девушкой, выпавшей из окна четвертого этажа здания МГИМО. Об этом сообщила „Интерфаксу“ в пятницу представитель столичного главка Следственного комитета РФ Юлия Иванова. „По факту инцидента проводится проверка“, — сказала Иванова. Ранее в СМИ появилась информация о том, что студентка МГИМО выпала из окна четвертого этажа здания института. По некоторым данным, ее мог вытолкнуть из окна однокурсник.. В Москве возбудили дело после фальсификации доказательств в Арбитражном суде. В Москве возбуждено уголовное дело по факту фальсификации доказательств в арбитражном суде по гражданскому делу о взыскании с коммерческой организации задолженности свыше 140 млн рублей. Как сообщили „Росбалту“ в пресс-службе ГСУ СК РФ по Москве, 12 декабря 2017 года в суд представителем ответчика в качестве письменного доказательства по делу представлена копия соглашения об отступном. В документе говорилось, что задолженность по договору займа погашена путем передачи ему двух векселей на общую сумму 150 млн рублей. Впоследствии было установлено, что оттиски печати в указанном документе и оригиналы печати истца нанесены при помощи разных печатных форм. В рамках уголовного дела назначена судебная экспертиза, в ходе которой будет установлена подлинность представленного в суд документа.. СК начал проверку после гибели женщины при пожаре в квартире на Рязанском проспекте. Следствие проводит проверку по факту гибели женщины в результате пожара в квартире на Рязанском проспекте. Об этом сообщила Агентству городских новостей „Москва“ старший помощник главы ГСУ Следственного комитета (СК) России по городу Юлия Иванова. „В квартире жилого дома на Рязанском проспекте произошло возгорание. После тушения пожара было обнаружено тело женщины. По данному факту следственными органами организована доследственная проверка“, — отметила она. В настоящее время следователи выехали на место происшествия, добавила представитель СК. Ранее Агентство „Москва“ сообщало, что в квартире на шестом этаже д. 93, корп. 1 на Рязанском проспекте произошел пожар площадью 2 кв. м. В 15:01 пожар был ликвидирован.. Студентка выпала из окна четвертого этажа здания МГИМО. Следственный комитет проводит проверку по факту падения девушки из окна четвертого этажа здания МГИМО. По данным источника, пострадавшую везут в больницу, ее личность в настоящее время устанавливается. Следователи проводят проверку по факту падения девушки из окна четвертого этажа здания МГИМО. Об этом сообщает „Интерфакс“ со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУ СК России по Москве Юлию Иванову. По информации источника агентства, пострадавшую везут в больницу, ее личность в настоящее время устанавливается. Ранее некоторые СМИ сообщали, что студентка МГИМО выпала из окна четвертого этажа здания института. По предварительной информации, девушку мог вытолкнуть ее однокурсник.
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