Россия попросила Германию выдать ключевого фигуранта «кокаинового дела»

"Генеральной прокуратурой РФ в связи с сообщением НЦБ Интерпола Германии о задержании Ковальчука Андрея Федоровича, 10.12.1968 года рождения, в Федеральное министерство юстиции и защиты прав потребителей Федеративной Республики Германия 29.03.2018 направлен запрос о его выдаче для привлечения к ответственности по части 3 статьи 30, пунктам «а», «б» части 4 статьи 229.1, части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ", — сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Представители ведомства отметили, что в данный момент запрос рассматривают в компетентных органах Германии.

Ранее фигуранта «кокаинового дела» Ковальчука арестовали в Германии.