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Россия попросила Германию выдать ключевого фигуранта «кокаинового дела»
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Россия попросила Германию выдать ключевого фигуранта «кокаинового дела» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Генеральная прокуратура России направила Германии запрос о выдаче ключевого фигуранта «кокаинового дела» Андрея Ковальчука, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Генеральной прокуратурой РФ в связи с сообщением НЦБ Интерпола Германии о задержании Ковальчука Андрея Федоровича, 10.12.1968 года рождения, в Федеральное министерство юстиции и защиты прав потребителей Федеративной Республики Германия 29.03.2018 направлен запрос о его выдаче для привлечения к ответственности по части 3 статьи 30, пунктам «а», «б» части 4 статьи 229.1, части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ", — сообщили в пресс-службе прокуратуры.
Представители ведомства отметили, что в данный момент запрос рассматривают в компетентных органах Германии.
Ранее фигуранта «кокаинового дела» Ковальчука арестовали в Германии.
В ходе совместной операции спецслужб России и Аргентины удалось пресечь поставку в Москву 389 кг кокаина и задержать в Аргентине несколько человек, в том числе сотрудника местной полиции и выходца из России. Чемоданы с наркотиками нашли на территории посольства России.
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