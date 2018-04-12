Курянин разводил столичных менеджеров на дорогой алкоголь и пополнение счёта мобильного

28-летний молодой человек, который большую часть жизни провёл в местах лишения свободы за убийство, разработал новую схему преступления и привлёк к этому свою мать

По данным пресс-службы областного УМВД, мужчина находился в Курске и звонил в крупные спортивные комплексы Москвы Санкт-Петербурга . Сославшись на занятость, он просил менеджеров привезти ему к назначенному месту в Москве годовой абонемент, за который он обещал заплатить наличными при встрече.

Сотрудники фирм соглашались, а также не отказывали в некоторых других просьбах. Например, по дороге на встречу, заезжали в магазин за дорогим алкоголем или пополняли счёт мобильного телефона. Как отметили в ведомстве жертвы перечислили 6 и 13 тысяч рублей на счёт его матери.

— Жертвы — взрослые серьёзные люди, до сих пор не могут понять, как они выполняли все поручения неизвестного им человека, — сообщила сотрудник пресс-службы УМВД России по Курской области Вилена Танделова. — В настоящее время полицейские установили личности и местонахождение подозреваемых. Мужчина арестован.

Часть похищенных денег удалось вернуть потерпевшим в процессе расследования дела. Остальные деньги они могут вернуть, обратившись с иском в суд. Кроме того, за данное преступление предусмотрено лишение свободы до 5 лет.