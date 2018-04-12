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Курянин разводил столичных менеджеров на дорогой алкоголь и пополнение счёта мобильного
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Курянин разводил столичных менеджеров на дорогой алкоголь и пополнение счёта мобильного 

Курские известия 2 часа назад
Фото: Курские известия
28-летний молодой человек, который большую часть жизни провёл в местах лишения свободы за убийство, разработал новую схему преступления и привлёк к этому свою мать
По данным пресс-службы областного УМВД, мужчина находился в Курске и звонил в крупные спортивные комплексы Москвы и Санкт-Петербурга. Сославшись на занятость, он просил менеджеров привезти ему к назначенному месту в Москве годовой абонемент, за который он обещал заплатить наличными при встрече.
Сотрудники фирм соглашались, а также не отказывали в некоторых других просьбах. Например, по дороге на встречу, заезжали в магазин за дорогим алкоголем или пополняли счёт мобильного телефона. Как отметили в ведомстве жертвы перечислили 6 и 13 тысяч рублей на счёт его матери.
— Жертвы — взрослые серьёзные люди, до сих пор не могут понять, как они выполняли все поручения неизвестного им человека, — сообщила сотрудник пресс-службы УМВД России по Курской области Вилена Танделова. — В настоящее время полицейские установили личности и местонахождение подозреваемых. Мужчина арестован.
Часть похищенных денег удалось вернуть потерпевшим в процессе расследования дела. Остальные деньги они могут вернуть, обратившись с иском в суд. Кроме того, за данное преступление предусмотрено лишение свободы до 5 лет.
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