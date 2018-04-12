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В Опаринском районе осуждён егерь ООО «Кировохота» за небрежное хранение оружия, повлекшее гибель подростка
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В Опаринском районе осуждён егерь ООО «Кировохота» за небрежное хранение оружия, повлекшее гибель подростка 

Vyatka-grad.ru 33 минуты назад
Фото: Vyatka-grad.ru
Мурашинский районный суд Кировской области рассмотрел уголовное дело в отношении 53-летнего егеря ООО «Кировохота». Он осуждён по ч. 1 ст. 224 УК РФ (небрежное хранение огнестрельного оружия, повлекшее смерть человека).
В суде установлено, что 12 октября 2017 года егерь ООО «Кировохота» ввиду отсутствия условий хранения огнестрельного оружия по месту своего временного проживания, договорился, а после оставил на хранение в квартире своего знакомого — жителя п. В. Волманга Опаринского района нарезной карабин КО СВД калибра 7,62/54, создав тем самым условия для использования данного огнестрельного оружия другим лицам.
На следующий день указанный карабин был обнаружен несовершеннолетним внуком хозяина квартиры. Не зная о том, что карабин заряжен, подросток произвел выстрел в другого несовершеннолетнего, причинив смертельное ранение.
«Суд согласился с мнением государственного обвинителя о доказанности вины мужчины, признал его виновным и назначил наказание в виде 240 часов обязательных работ. При провозглашении приговора суд конфисковал у осуждённого огнестрельное оружие», — сообщили в прокуратуре Кировской области.
Приговор суда вступил в законную силу. Расследование по делу проведено следователями СУ СК РФ по Кировской области под надзором прокуратуры района.
Фото — 1obl.ru
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