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Жительнице Сортавалы грозит три года тюрьмы за ложные обвинения
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Жительнице Сортавалы грозит три года тюрьмы за ложные обвинения 

Карельские вести 2 часа назад
Женщина вызвала полицию, заявив о насилии со стороны родственника, а после обвинила приехавшего на место участкового в избиении.
Следком Карелии сообщил о завершении расследования уголовного дела в отношении 44-летней женщины, обвиняемой в совершении ложного доноса о совершении тяжкого преступления.
По версии следствия, в ночь на 16 февраля 2018 года участковый, находясь на службе, по указанию дежурного прибыл в одну из квартир в городе Сортавала. Женщина заявила о применении к ней насилия со стороны родственника. В квартире полицейский получил от женщины объяснения, а затем уехал в отдел полиции. Через некоторое время после этого заявительница по телефону сообщила оперативному дежурному отдела полиции, что участковый, получавший у нее объяснения, избил ее.
В ходе проведения проверки женщина, будучи предупрежденной об уголовной ответственности за заведомо ложный донос, подтвердила информацию о совершенном преступлении. Однако следователи установили, что никакого преступления в отношении женщины совершено не было. Сотрудники считают, что заявление она написала, преследуя личные интересы.
В ходе расследования уголовного дела обвиняемая полностью признала свою вину. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данное преступление предусматривает лишение свободы на срок до 3 лет.
По материалам: ptzgovorit.ru
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