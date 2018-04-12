Против кировских подростков, напавших на инвалида, возбудили уголовное дело

В четверг в социальных сетях появился видеоролик, на котором двое молодых людей беспричинно распыляют содержимое аэрозольного устройства в лицо пожилому мужчине, после чего наносят несколько ударов по лицу и телу.

"По данному факту следователями СУ СКР по Кировской области незамедлительно организовано проведение доследственной проверки, по результатам которой возбуждено уголовное дело в отношении двух молодых людей о совершении ими хулиганских действий", — говорится в сообщении регионального СУСК.

По версии следствия, 11 апреля 2018 года, двое молодых людей 16-ти и 18-лет подошли к мужчине 1963 года рождения и из хулиганских побуждений распылили газообразное вещество аэрозольного устройства ему в лицо, после чего нанесли побои. Мужчина является инвалидом второй группы.

Следователи установили личности молодых людей, получили их показания. По предварительным данным, они и ранее совершали хулиганские действия.

Решается вопрос о задержании подозреваемых. Расследование уголовного дела продолжается.