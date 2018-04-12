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Против кировских подростков, напавших на инвалида, возбудили уголовное дело
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Против кировских подростков, напавших на инвалида, возбудили уголовное дело 

РИА Новости 39 минут назад
НИЖНИЙ НОВГОРОД 12 апр — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении молодых людей, напавших на пожилого прохожего-инвалида в Кирово-Чепецке, сообщает следственное управление СК РФ по Кировской области.
В четверг в социальных сетях появился видеоролик, на котором двое молодых людей беспричинно распыляют содержимое аэрозольного устройства в лицо пожилому мужчине, после чего наносят несколько ударов по лицу и телу.
"По данному факту следователями СУ СКР по Кировской области незамедлительно организовано проведение доследственной проверки, по результатам которой возбуждено уголовное дело в отношении двух молодых людей о совершении ими хулиганских действий", — говорится в сообщении регионального СУСК.
По версии следствия, 11 апреля 2018 года, двое молодых людей 16-ти и 18-лет подошли к мужчине 1963 года рождения и из хулиганских побуждений распылили газообразное вещество аэрозольного устройства ему в лицо, после чего нанесли побои. Мужчина является инвалидом второй группы.
Следователи установили личности молодых людей, получили их показания. По предварительным данным, они и ранее совершали хулиганские действия.
Решается вопрос о задержании подозреваемых. Расследование уголовного дела продолжается.
Согласно Уголовному кодексу РФ, хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, наказывается штрафом в размере от пятисот тысяч до одного миллиона рублей либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до семи лет.
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