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СБУ задержала устроивших взрыв возле мемориала во Львове
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СБУ задержала устроивших взрыв возле мемориала во Львове 

RT на русском 1 час назад
Фото: Украина.ру
Сотрудники спецслужб Украины задержали злоумышленников, причастных ко взрыву возле польского Мемориала орлят во Львове. Об этом сообщил на брифинге представитель СБУ.
«Указанные лица прибыли во Львов из Киева специально для совершения этого преступления, они купили за $800 автомобиль с иностранной регистрацией. Это транспортное средство и стало единственной зацепкой, которое помогло раскрыть преступление», — цитирует ТАСС представителя СБУ.
Отмечается, что один из задержанных проживал в Киеве, другой — во Львове.
Ранее МИД Польши призвал найти злоумышленников.
13 марта во Львове возле польского мемориала произошёл взрыв.
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