СБУ задержала устроивших взрыв возле мемориала во Львове

Сотрудники спецслужб Украины задержали злоумышленников, причастных ко взрыву возле польского Мемориала орлят во Львове . Об этом сообщил на брифинге представитель СБУ.

«Указанные лица прибыли во Львов из Киева специально для совершения этого преступления, они купили за $800 автомобиль с иностранной регистрацией. Это транспортное средство и стало единственной зацепкой, которое помогло раскрыть преступление», — цитирует ТАСС представителя СБУ

Отмечается, что один из задержанных проживал в Киеве, другой — во Львове.

13 марта во Львове возле польского мемориала произошёл взрыв.