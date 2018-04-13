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Экс-сотрудника алтайского Росреестра обвиняют в покушении на мошенничество
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Экс-сотрудника алтайского Росреестра обвиняют в покушении на мошенничество 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
Бывший сотрудник Росреестра по Алтайскому краю предстанет перед судом за покушение на мошенничество.
По данным регионального СУ СК России, в ноябре прошлого года обвиняемый проводил проверку земельных участков на предмет загрязнения различными отходами. Когда он узнал, что один из объектов используется не по назначению, потребовал у его арендатора взятку в размере 15 тысяч рублей за несоставление документов о нарушении закона. В следственном комитете уточняют, что у обвиняемого не было полномочий на это.
Вскоре его задержали сотрудники УФСБ России по краю. Дело передано в суд.
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