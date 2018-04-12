Полицейские Дмитровского района задержали похитителей бандеролей

В Дмитровском районе полицейские задержали сотрудников почтовой службы по подозрению в попытке хищения посылок и бандеролей. Двое мужчин загрузили почтовые отправления в свою машину и попытались скрыться. Об этом сообщил источник в УВД по САО.

— Своими действиями злоумышленники привлекли внимание работника службы безопасности, который незамедлительно обратился в полицию. Изъято более 20 посылок и бандеролей, — уточнил источник.

Возбуждено уголовное дело по ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 158 УК РФ «Кража». Подозреваемые отпущены под подписку о невыезде. (мю)