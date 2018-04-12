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Полицейские Дмитровского района задержали похитителей бандеролей
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Полицейские Дмитровского района задержали похитителей бандеролей 

Управа района Дмитровский города Москвы 56 минут назад
Фото: Управа района Дмитровский города Москвы
В Дмитровском районе полицейские задержали сотрудников почтовой службы по подозрению в попытке хищения посылок и бандеролей. Двое мужчин загрузили почтовые отправления в свою машину и попытались скрыться. Об этом сообщил источник в УВД по САО.
— Своими действиями злоумышленники привлекли внимание работника службы безопасности, который незамедлительно обратился в полицию. Изъято более 20 посылок и бандеролей, — уточнил источник.
Возбуждено уголовное дело по ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 158 УК РФ «Кража». Подозреваемые отпущены под подписку о невыезде. (мю)
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