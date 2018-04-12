Двое судебных приставов задержаны в Петербурге из-за взятки в 300 тысяч рублей, полученной в кальянной

10 апреля в одной из кальянных в центре Петербурга , двое судебных приставов-исполнителей Василеостровского районного отдела УФССП России получили взятку в 300 тысяч рублей от должника. Его дело находилось в производстве одного из подозреваемых. Взятка подразумевала неналожение ареста, необращение взыскания на имущество и снятие ограничений на выезд за рубеж. Приставов с поличным задержали полицейские. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 пп. «а, б, в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Покушение на получение взятки»). Решается вопрос об избрании меры пресечения. Обвинение в совершении преступления предъявлено, сообщает ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу.