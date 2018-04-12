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Следком возбудил уголовное дело в отношении двух молодых людей, избивших инвалида в Кирово-Чепецке
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Следком возбудил уголовное дело в отношении двух молодых людей, избивших инвалида в Кирово-Чепецке 

Vyatka-grad.ru 1 час назад
Фото: Vyatka-grad.ru
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кировской области возбуждено уголовное дело в отношении двух молодых людей о совершении ими хулиганских действий, то есть по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 213 УК РФ.
Сегодня в средствах массовой информации появился видеоролик, на котором двое молодых людей беспричинно распыляют содержимое аэрозольного устройства в лицо пожилому мужчине, после чего наносят несколько ударов по лицу и телу.
По данному факту следователями СУ СКР по Кировской области незамедлительно организовано проведение доследственной проверки, по результатам которой возбуждено уголовное дело.
По версии следствия, 11 апреля 2018 года, двое молодых людей 16-ти и 18-лет вступили друг с другом в преступный сговор, направленный на совершение хулиганства с применением предмета, используемого в качестве оружия.
«Находясь в общественном месте, в городе Кирово-Чепецке, они подошли к ранее незнакомому мужчине 1963 г.р. и из хулиганских побуждений распылили газообразное вещество аэрозольного устройства ему в лицо, после чего нанесли побои, причинив физическую боль потерпевшему. Мужчина является инвалидом второй группы, предварительно вред здоровью по степени тяжести не установлен», — сообщили в СУ СКР по Кировской области.
Следователи Следственного комитета в кратчайшие сроки установили личности молодых людей, получили их показания. По предварительным данным, имеются и иные эпизоды совершения хулиганских действий с их стороны.
В ближайшее время следователями будет отработана вся необходимая информация, проведен комплекс следственных действий с целью выявления других преступных действий.
Решается вопрос о задержании подозреваемых. Расследование уголовного дела продолжается.
Фото — СУ СКР по Кировской области
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