Следком возбудил уголовное дело в отношении двух молодых людей, избивших инвалида в Кирово-Чепецке

Сегодня в средствах массовой информации появился видеоролик, на котором двое молодых людей беспричинно распыляют содержимое аэрозольного устройства в лицо пожилому мужчине, после чего наносят несколько ударов по лицу и телу.

По данному факту следователями СУ СКР по Кировской области незамедлительно организовано проведение доследственной проверки, по результатам которой возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, 11 апреля 2018 года, двое молодых людей 16-ти и 18-лет вступили друг с другом в преступный сговор, направленный на совершение хулиганства с применением предмета, используемого в качестве оружия.

«Находясь в общественном месте, в городе Кирово-Чепецке , они подошли к ранее незнакомому мужчине 1963 г.р. и из хулиганских побуждений распылили газообразное вещество аэрозольного устройства ему в лицо, после чего нанесли побои, причинив физическую боль потерпевшему. Мужчина является инвалидом второй группы, предварительно вред здоровью по степени тяжести не установлен», — сообщили в СУ СКР по Кировской области.

Следователи Следственного комитета в кратчайшие сроки установили личности молодых людей, получили их показания. По предварительным данным, имеются и иные эпизоды совершения хулиганских действий с их стороны.

В ближайшее время следователями будет отработана вся необходимая информация, проведен комплекс следственных действий с целью выявления других преступных действий.

Решается вопрос о задержании подозреваемых. Расследование уголовного дела продолжается.

Фото — СУ СКР по Кировской области