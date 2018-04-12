Ещё
Нижегородец избил приятеля черенком от лопаты
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Нижегородец избил приятеля черенком от лопаты 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
22-летний нижегородец задержан за нанесение телесных повреждений черенком от лопаты. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД России по Нижегородской области
Преступление совершено в июле 2017 года на улице Меднолитейной в Нижнем Новгороде. Между пострадавшим и отцом подозреваемого произошел конфликт. Защищая интересы родственника, злоумышленник вооружился деревянным черенком от лопаты и нанес несколько ударов по голове потерпевшего. После чего покинул место преступления. Избитый молодой человек был госпитализирован в больницу с серьезными повреждениями левого глаза, многочисленными ушибами и ссадинами.
В настоящее время 22-летний нижегородец задержан. Он дал признательные показания в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
Newsroom24: последние новости
Директор строительной организации уклонился от уплаты налогов в сумме 225 млн рублей в Нижегородской области Таксист обокрал пьяную пассажирку в Нижнем Новгороде Вандала из Архангельска задержали в Нижнем Новгороде
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель определилась с атакой по Сирии201
Участники Саммита Америк встревожены15
Российского актера осудили на 11 лет за зверское убийство34
Россия определилась с украинской трубой62
Британия созывает СБ ООН87
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
01:02
На ВДНХ заработал «Космодром будущего»
Новости Москвы
00:40
Рубль начал неожиданно расти
Рынки Статьи
01:00
Квартиры на благоустроенных улицах подорожали
Недвижимость Новости Москвы
01:04
В столице высадят 4,5 тыс. деревьев
Новости Москвы
01:42
Путин подтвердил планы по Лунной программе
Политика Наука
00:51
Малахова втянули в аферу
Шоу-бизнес
02:52
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение