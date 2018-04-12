Нижегородец избил приятеля черенком от лопаты

22-летний нижегородец задержан за нанесение телесных повреждений черенком от лопаты. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД России по Нижегородской области

Преступление совершено в июле 2017 года на улице Меднолитейной в Нижнем Новгороде. Между пострадавшим и отцом подозреваемого произошел конфликт. Защищая интересы родственника, злоумышленник вооружился деревянным черенком от лопаты и нанес несколько ударов по голове потерпевшего. После чего покинул место преступления. Избитый молодой человек был госпитализирован в больницу с серьезными повреждениями левого глаза, многочисленными ушибами и ссадинами.

В настоящее время 22-летний нижегородец задержан. Он дал признательные показания в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.