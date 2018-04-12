Подозреваемого по уголовному делу отправили в армию

Придя в суд как подозреваемый по уголовному делу, череповчанин получил повестку в суд. Также оказалось, что мужчина накопил немалый долг по алиментам.

26-летний житель Череповца явился по повестке как подозреваемый по уголовному делу, его проверили по базам данных. Оказалось, что он давно находится в розыске как уклонист от армии, а еще накопил долг по алиментам.

Мужчину доставили в отдел судебных приставов, где составили протокол за неуплату денег на содержание ребенка. Сюда же приехал и сотрудник военного комиссариата с повесткой. Закончилась процедура поездкой в мировой суд. В качестве наказания уклонисту и отцу назначили 10 суток ареста.