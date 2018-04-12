Курские пенсионерки перечислили мошенникам свои сбережения

В общей сложности женщины женщины лишились почти 600 тысяч рублей

По данным пресс-службы УМВД России по Курской области, одна из пенсионерок проживает одна, дочь живёт в другом городе. Она же и обратилась полицию с заявлением о том, что мама перечислила мошенникам около 500 тысяч рублей.

Как выяснилось, курянке позвонил неизвестный и сообщил, что она выиграла крупную сумму. Однако, как пояснил злоумышленник, для получения приза женщине нужно оплатить налог — 100 тысяч рублей. Потом подозреваемый позвонил жертве ещё несколько раз и смог выманить в общёй сложности 485 тысяч. Вторая пенсионерка таким же способом перечислила незнакомцу 100 тысяч рублей. Мошенник сообщил, что нужно перечислись ещё некоторую сумму, тогда женщина заподозрила обман и обратилась в полицию.