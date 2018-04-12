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Курские пенсионерки перечислили мошенникам свои сбережения
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Курские пенсионерки перечислили мошенникам свои сбережения 

Курские известия 1 час назад
Фото: Курские известия
В общей сложности женщины женщины лишились почти 600 тысяч рублей
По данным пресс-службы УМВД России по Курской области, одна из пенсионерок проживает одна, дочь живёт в другом городе. Она же и обратилась полицию с заявлением о том, что мама перечислила мошенникам около 500 тысяч рублей.
Как выяснилось, курянке позвонил неизвестный и сообщил, что она выиграла крупную сумму. Однако, как пояснил злоумышленник, для получения приза женщине нужно оплатить налог — 100 тысяч рублей. Потом подозреваемый позвонил жертве ещё несколько раз и смог выманить в общёй сложности 485 тысяч. Вторая пенсионерка таким же способом перечислила незнакомцу 100 тысяч рублей. Мошенник сообщил, что нужно перечислись ещё некоторую сумму, тогда женщина заподозрила обман и обратилась в полицию.
— Стоит отметить, что у этой женщины уже был опыт общения с мошенниками в прошлом году. Тогда она так же перевела злоумышленникам деньги, а теперь является потерпевшей уже по двум уголовным дела, — сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по Курской области Лилия Каменева.
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