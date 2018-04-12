Экс-партнеры барда Новикова не смогли выйти из колонии 

Свердловский облсуд оставил в силе приговор бизнесмену Ивану Обухову и двум его подельникам — Виктору Новикову и Ларисе Ассоновой. Ранее они были признаны виновными в мошенничестве с землями компании «Светояр», основным владельцем которой является шансонье Александр Новиков.
Уголовное дело о мошенничестве было возбуждено в связи с попыткой «увода» у барда порядка 400 гектаров земли в Сысертском районе.
"Суд первой инстанции нашел подтверждение вины подсудимых и назначил Обухову, Ассоновой и Новикову наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. В суде апелляционной инстанции осужденные и их представители настаивали на невиновности всех троих, отрицали наличие предварительного сговора и просили отменить приговор Сысертского районного суда. Осужденные также ссылались на несоответствие приговора протоколу и наличие смягчающих обстоятельств в виде хронических заболеваний и находящихся на их иждивении малолетних детей", — сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе облсуда.
Следует напомнить, что сам Александр Новиков в настоящее время проходит обвиняемым по делу о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, он, его компаньон Михаил Шилиманов и все та же Лариса Ассонова присвоили средства пайщиков ПЖСК «Бухта Квинс». Ущерб оценивается в 50 миллионов рублей.
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