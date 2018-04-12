На Урале СК выявил новые эпизоды в деле о торговле приемными детьми

Следствие начало проверку после публикации в издании The Insider сообщения о вымогательствах со стороны руководства соцопеки у будущих приемных родителей. По данным издания, требуются несколько десятков тысяч рублей за одного ребенка. В публикации были указаны сведения о возможных фактах обналичивания денежных средств, принадлежащих детям-сиротам, и о продаже закрепленной за ними недвижимости. Следствие возбудило уголовное дело по статье «злоупотребление должностными полномочиями».

"Необходимо отметить, что в ходе расследования сотрудникам Следственного комитета поступает и иная информация о других возможных эпизодах. В частности, уже проведены обыски с целью изъятия документов относительно работы отдела опеки и попечительства в Чкаловском районе Екатеринбурга", — говорится в сообщении.

Помимо этого, уже проведены допросы должностных лиц Орджоникидзевского районного отдела опеки и попечительства и сотрудников ГКУЗ СО «Специализированный дом ребенка», по месту их работы проведены обыски. Юрисконсульт «Специализированного дома ребенка» прошла психофизиологическое исследование с использованием «полиграфа».

Допрошены проживающие в Москве супруги, которые интересовались усыновлением ребенка. Истребована и проанализирована документация о работе территориального отдела опеки и попечительства и «Специализированного дома ребенка», изъяты личные дела и медицинские карты ряда подопечных детей, уточняет СУСК.

В полицию направлено поручение о документальной проверке движения денежных средств по счетам вышеуказанных учреждений, также продолжаются допросы свидетелей и установление круга лиц, возможно, причастных к противоправным деяниям, а также людей, чьи права могли быть нарушены, сообщает следствие.