Ещё
На Урале СК выявил новые эпизоды в деле о торговле приемными детьми
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Урале СК выявил новые эпизоды в деле о торговле приемными детьми 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 апр — РИА Новости. Следователи в ходе расследования дела о нарушениях, якобы допускаемых в Орджоникидзевском районе города при передаче сирот в приемные семьи, выявили нарушения и в другом районе города — Чкаловском, сообщает региональное СУ СК РФ.
Следствие начало проверку после публикации в издании The Insider сообщения о вымогательствах со стороны руководства соцопеки у будущих приемных родителей. По данным издания, требуются несколько десятков тысяч рублей за одного ребенка. В публикации были указаны сведения о возможных фактах обналичивания денежных средств, принадлежащих детям-сиротам, и о продаже закрепленной за ними недвижимости. Следствие возбудило уголовное дело по статье «злоупотребление должностными полномочиями».
"Необходимо отметить, что в ходе расследования сотрудникам Следственного комитета поступает и иная информация о других возможных эпизодах. В частности, уже проведены обыски с целью изъятия документов относительно работы отдела опеки и попечительства в Чкаловском районе Екатеринбурга", — говорится в сообщении.
Помимо этого, уже проведены допросы должностных лиц Орджоникидзевского районного отдела опеки и попечительства и сотрудников ГКУЗ СО «Специализированный дом ребенка», по месту их работы проведены обыски. Юрисконсульт «Специализированного дома ребенка» прошла психофизиологическое исследование с использованием «полиграфа».
Допрошены проживающие в Москве супруги, которые интересовались усыновлением ребенка. Истребована и проанализирована документация о работе территориального отдела опеки и попечительства и «Специализированного дома ребенка», изъяты личные дела и медицинские карты ряда подопечных детей, уточняет СУСК.
В полицию направлено поручение о документальной проверке движения денежных средств по счетам вышеуказанных учреждений, также продолжаются допросы свидетелей и установление круга лиц, возможно, причастных к противоправным деяниям, а также людей, чьи права могли быть нарушены, сообщает следствие.
РИА Новости: последние новости
В дачной сторожке в Хабаровске нашли расчлененное тело человека РФ выступает за незамедлительное расследование сообщений о химатаке в Сирии В Самаре двух борцов с коррупцией задержали за взятку в 2,5 млн рублей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель определилась с атакой по Сирии201
Участники Саммита Америк встревожены15
Российского актера осудили на 11 лет за зверское убийство34
Россия определилась с украинской трубой62
Британия созывает СБ ООН87
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
01:02
На ВДНХ заработал «Космодром будущего»
Новости Москвы
00:40
Рубль начал неожиданно расти
Рынки Статьи
01:00
Квартиры на благоустроенных улицах подорожали
Недвижимость Новости Москвы
01:04
В столице высадят 4,5 тыс. деревьев
Новости Москвы
01:42
Путин подтвердил планы по Лунной программе
Политика Наука
00:51
Малахова втянули в аферу
Шоу-бизнес
02:52
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение