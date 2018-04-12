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Осужден адвокат, беспочвенно обвинивший партнеров в подделке подписи
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Осужден адвокат, беспочвенно обвинивший партнеров в подделке подписи 

Legal.Report 1 час назад
В Башкортостане вынесен приговор адвокату, который пытался обвинить своих партнеров по строительному бизнесу в подделке документов. Советский районный суд Уфы признал члена Башкирской республиканской коллегии адвокатов виновным по ч. 1 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос).
Как следует из материалов дела, в 2015 году адвокат в судебном порядке потребовал признать недействительным решение общего собрания строительной фирмы, где он был директором. Юрист ссылался на подделку своей подписи в документе о смене руководителя и изменении долей.
По арбитражному делу были проведены две экспертизы, которые подтвердили подлинность подписи. Однако адвокат вновь заявил о ее фальсификации, написав заявление в правоохранительные органы.
Как посчитал суд, тем самым юрист ложно обвинил своих партнеров по бизнесу в совершении преступления по ч. 1 ст. 170.1 УК РФ (фальсификация ЕГРЮЛ). Адвокат свою вину в совершении не признал. Суд приговорил его к 360 часам обязательных работ.
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