Прокуратура сочла неправомочным запрет двум членам ОНК посещать СИЗО «Матросская тишина»

МОСКВА , 12 апреля. / ТАСС /. Прокуратура Москвы сочла неправомочным наложенные следствием ограничения на посещение СИЗО «Матросская тишина» членами Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы по контролю за соблюдением прав граждан в местах лишения свободы Александром Бачу и Дмитрием Пискуновым

Запрет на посещение был наложен в декабре 2017 года следователем, ведущим дело по обвинению в мошенничестве члена ОНК Дениса Набиуллина , в связи с намерением допросить правозащитников в качестве свидетелей.

"Прокуратура Москвы сочла неправомочным ограничения, наложенные следователем на посещение СИЗО «Матросская тишина», в котором содержатся фигуранты дела Дениса Набиуллина в отношении меня и Александра Бачу", — сказал Пискунов ТАСС в четверг.

"Какие-либо сведения, подтверждающие вручение повесток о вызове на допрос в качестве свидетелей Бачу А. Г. и Пискунова Д. Н., в материалах уголовного дело отсутствуют. Таким образом, наложение ограничений ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по г. Москве членам ОНК Бачу А. Г. и Пискунову Д. Н неправомерно", — указано в документе, копия которого имеется в распоряжении ТАСС. Более того, первый заместитель прокурора Москвы в своем письме просит Дрыманова не только «принять действенные меры по устранению выявленных нарушений и недопущению их впредь», но и «рассмотреть вопрос о привлечении виновных лиц к ответственности».

По словам Пискунова, в настоящее время ограничения на посещение СИЗО «Матросская тишина» с него и второго члена ОНК сняты.

В соответствии с федеральным законом об общественном контроле за соблюдением прав человека в местах принудительного содержания, «член общественной наблюдательной комиссии не вправе осуществлять общественный контроль в месте принудительного содержания в случае, если там содержится его близкий родственник (супруг (супруга), родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки), а также в случае, если член общественной наблюдательной комиссии является потерпевшим, свидетелем, защитником или иным лицом, участвующим в производстве по уголовному делу, к которому причастно лицо, находящееся в месте принудительного содержания».

21 декабря 2017 года ФСИН РФ, сославшись на обращение следователя, ведущего дело Набиуллина, отказало пятерым членам ОНК, которых он намеревался допросить в качестве свидетелей, в доступе в СИЗО «Матросская тишина» федерального подчинения в связи с тем, что в данном изоляторе содержится Набиуллин. Одновременно этим членам ОНК был запрещен доступ и в СИЗО «Матросская тишина» УФСИН Москвы, поскольку в нем содержатся другие фигуранты указанного уголовного дела.

Дело Набиуллина

8 декабря прошлого года районный суд заключил Набиуллина под стражу. По версии следствия, 6 декабря Набиуллин получил от лица, привлеченного для участия в проведении оперативно-разыскного мероприятия, денежные средства в размере более 29 млн рублей за оказание содействия в направлении арестованного на медицинское освидетельствование и в смягчении ему меры пресечения, хотя в действительности он не имел такой возможности. В отношении члена ОНК возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Покушение на мошенничество в особо крупном размере"). Набиуллин своей вины не признал, а само уголовное дело называл попыткой дискредитировать ОНК.