Прокуратура сочла неправомочным запрет двум членам ОНК посещать СИЗО «Матросская тишина» 

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Прокуратура Москвы сочла неправомочным наложенные следствием ограничения на посещение СИЗО «Матросская тишина» членами Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы по контролю за соблюдением прав граждан в местах лишения свободы Александром Бачу и Дмитрием Пискуновым.
Запрет на посещение был наложен в декабре 2017 года следователем, ведущим дело по обвинению в мошенничестве члена ОНК Дениса Набиуллина, в связи с намерением допросить правозащитников в качестве свидетелей.
"Прокуратура Москвы сочла неправомочным ограничения, наложенные следователем на посещение СИЗО «Матросская тишина», в котором содержатся фигуранты дела Дениса Набиуллина в отношении меня и Александра Бачу", — сказал Пискунов ТАСС в четверг.
В письме первого заместителя прокурора Москвы Олега Манакова руководителю главного следственного управления СК РФ по г. Москве Александру Дрыманову говорится, что по поручению Генеральной прокуратуры РФ прокуратура Москвы изучила материалы дела Набиуллина и не обнаружила документов, подтверждающих вручение указанным членам ОНК повесток на допрос в качестве свидетелей.
"Какие-либо сведения, подтверждающие вручение повесток о вызове на допрос в качестве свидетелей Бачу А. Г. и Пискунова Д. Н., в материалах уголовного дело отсутствуют. Таким образом, наложение ограничений ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по г. Москве членам ОНК Бачу А. Г. и Пискунову Д. Н неправомерно", — указано в документе, копия которого имеется в распоряжении ТАСС. Более того, первый заместитель прокурора Москвы в своем письме просит Дрыманова не только «принять действенные меры по устранению выявленных нарушений и недопущению их впредь», но и «рассмотреть вопрос о привлечении виновных лиц к ответственности».
По словам Пискунова, в настоящее время ограничения на посещение СИЗО «Матросская тишина» с него и второго члена ОНК сняты.
В соответствии с федеральным законом об общественном контроле за соблюдением прав человека в местах принудительного содержания, «член общественной наблюдательной комиссии не вправе осуществлять общественный контроль в месте принудительного содержания в случае, если там содержится его близкий родственник (супруг (супруга), родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки), а также в случае, если член общественной наблюдательной комиссии является потерпевшим, свидетелем, защитником или иным лицом, участвующим в производстве по уголовному делу, к которому причастно лицо, находящееся в месте принудительного содержания».
21 декабря 2017 года ФСИН РФ, сославшись на обращение следователя, ведущего дело Набиуллина, отказало пятерым членам ОНК, которых он намеревался допросить в качестве свидетелей, в доступе в СИЗО «Матросская тишина» федерального подчинения в связи с тем, что в данном изоляторе содержится Набиуллин. Одновременно этим членам ОНК был запрещен доступ и в СИЗО «Матросская тишина» УФСИН Москвы, поскольку в нем содержатся другие фигуранты указанного уголовного дела.
Дело Набиуллина
8 декабря прошлого года районный суд заключил Набиуллина под стражу. По версии следствия, 6 декабря Набиуллин получил от лица, привлеченного для участия в проведении оперативно-разыскного мероприятия, денежные средства в размере более 29 млн рублей за оказание содействия в направлении арестованного на медицинское освидетельствование и в смягчении ему меры пресечения, хотя в действительности он не имел такой возможности. В отношении члена ОНК возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Покушение на мошенничество в особо крупном размере"). Набиуллин своей вины не признал, а само уголовное дело называл попыткой дискредитировать ОНК.
В тот же день, 8 декабря, ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников направил уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой обращение, в котором информировал о том, что к Набиуллину не был своевременно допущен адвокат. Кроме того, в документе отмечалось, что «в нарушение действующего законодательства о задержании члена ОНК Набиуллина комиссия проинформирована не была».