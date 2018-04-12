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Преподавателя рязанского медуниверситета осудили за взятки
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Преподавателя рязанского медуниверситета осудили за взятки 

АиФ Рязань 1 час назад
Фото: АиФ Рязань
12 апреля в Советском районном суде завершилось рассмотрение уголовного дела по обвинению ассистента кафедры анатомии Рязанского медуниверситета, который получал взятки, сообщает пресс-служба райсуда.
Суд установил, что в 2015 году ассистент кафедры анатомии получал взятки от студента первого курса за сдачу текущей задолженности по дисциплине «Анатомия» за первый семестр с получением отметки «выполнено» без надлежащей проверки его знаний в размере 15 000 рублей. Кроме того, преподаватель за ликвидацию текущей и академической задолженности за второй и третий семестры с получением отметки «выполнено», сдачей зачета и получением положительной оценки на экзамене по дисциплине «Анатомия» без надлежащей проверки его знаний в размере 30 тысяч рублей.
Приговором суда ассистент кафедры приговорен к штрафу в размере — 350 тысяч рублей.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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