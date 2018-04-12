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Одним ударом кулака убил знакомую житель Кореновского района
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Одним ударом кулака убил знакомую житель Кореновского района 

АиФ — Юг 47 минут назад
Фото: АиФ – Юг
Следствие установило, что 1 января 2018 года Анатолий Головко выпивал в гостях у знакомой в станице Платнировской Кореновского района. После чего женщина ушла в дом спать. Спустя время Головко зашел к ней в комнату, между ними возник конфликт, в ходе которого мужчина нанес сильный удар кулаком в живот и ушел. Вернувшись, он обнаружил пострадавшую без признаков жизни. О том, что произошло, преступник по телефону сообщил знакомому, тот вызвал сотрудников полиции.
Смерть потерпевшей, как установила судебно-медицинская экспертиза, наступила из-за разрывов печени, сопровождавшихся массивной кровопотерей.
Приговором суда Головко предстоит отсидеть 6 лет в колонии строгого режима, сообщает СУ СК РФ по Краснодарскому краю
АиФ — Юг: последние новости
Голый мужчина гулял по ул. Чайковского в Краснодаре Чтобы видеодомофон не выдал вора, он украл и его Сразу трое полицейских уволены за сбыт наркотиков в крупном размере
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