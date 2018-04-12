Одним ударом кулака убил знакомую житель Кореновского района

Следствие установило, что 1 января 2018 года Анатолий Головко выпивал в гостях у знакомой в станице Платнировской Кореновского района. После чего женщина ушла в дом спать. Спустя время Головко зашел к ней в комнату, между ними возник конфликт, в ходе которого мужчина нанес сильный удар кулаком в живот и ушел. Вернувшись, он обнаружил пострадавшую без признаков жизни. О том, что произошло, преступник по телефону сообщил знакомому, тот вызвал сотрудников полиции.

Смерть потерпевшей, как установила судебно-медицинская экспертиза, наступила из-за разрывов печени, сопровождавшихся массивной кровопотерей.