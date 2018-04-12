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В Петербурге обвиняемый в теракте в супермаркете останется в СИЗО
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В Петербурге обвиняемый в теракте в супермаркете останется в СИЗО 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В Санкт-Петербурге обвиняемого в организации теракта в супермаркете не выпустят из СИЗО, сообщает РИА Новости.
Санкт-Петербургский городской суд оставил без изменения постановление суда первой инстанции. В конце февраля адвокаты подозреваемого в теракте в супермаркете «Перекресток» — Лукьяненко, который сейчас находится в СИЗО-1, просили суд отпустить его под домашнтй арест или подписку о невыезде.
Но суд не пошел на это. Мужчину оставили в СИЗО. Напомним, в супермаркете произошел взрыв — сработало взрывное устройство в однйо из ячеек для сумок. Несколько человек пострадало.
Было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство нескольких лиц. 31 декабря его переквалифицировали на статью о теракте. При этом Лукьяненко была назначена стационарная судебно-психиатрическая экспертиза.
АиФ Санкт-Петербург: последние новости
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