Суд арестовал задержанных за взятку сотрудников отдела «М» УФСБ по Самарской области 

Суд в Самаре принял решение об аресте заместителя начальника службы экономической безопасности Сергея Гудованого и начальника отдела «М» УФСБ по Самарской области Павла Чермашенцева.
«Избрать… меру пресечения в виде заключения под стражу… до 10 июня включительно», — цитирует РИА Новости заявление судьи.
Ранее сообщалось, что двух сотрудников отдела «М» УФСБ по Самарской области задержали по подозрению в получении взятки в размере 2,5 млн рублей.
Издание «Юга.ру» ранее также сообщало, что в феврале в Ростове вынесли приговор экс-сотрудникам линейного отдела МВД России, обвиняемым в вымогательстве денежных средств в аэропорту.