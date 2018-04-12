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Суд арестовал задержанных за взятку сотрудников отдела «М» УФСБ по Самарской области
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Суд арестовал задержанных за взятку сотрудников отдела «М» УФСБ по Самарской области 

RT на русском 44 минуты назад
Суд в Самаре принял решение об аресте заместителя начальника службы экономической безопасности Сергея Гудованого и начальника отдела «М» УФСБ по Самарской области Павла Чермашенцева.
«Избрать… меру пресечения в виде заключения под стражу… до 10 июня включительно», — цитирует РИА Новости заявление судьи.
Ранее сообщалось, что двух сотрудников отдела «М» УФСБ по Самарской области задержали по подозрению в получении взятки в размере 2,5 млн рублей.
Издание «Юга.ру» ранее также сообщало, что в феврале в Ростове вынесли приговор экс-сотрудникам линейного отдела МВД России, обвиняемым в вымогательстве денежных средств в аэропорту.
RT на русском: последние новости
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