Суд арестовал задержанных за взятку сотрудников отдела «М» УФСБ по Самарской области

Суд в Самаре принял решение об аресте заместителя начальника службы экономической безопасности Сергея Гудованого и начальника отдела «М» УФСБ по Самарской области Павла Чермашенцева.

«Избрать… меру пресечения в виде заключения под стражу… до 10 июня включительно», — цитирует РИА Новости заявление судьи.

Ранее сообщалось, что двух сотрудников отдела «М» УФСБ по Самарской области задержали по подозрению в получении взятки в размере 2,5 млн рублей.