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В Севастополе будут судить директора школы, где мальчика придавило воротами
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В Севастополе будут судить директора школы, где мальчика придавило воротами 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Директор школы в Севастополе, где мальчик погиб в результате падения футбольных ворот, предстанет перед судом, сообщается на сайте СК РФ.
Следователи выяснили, что 3 февраля 2018 года на школьной спортивной площадке на 13-летнего подростка упали старые футбольные ворота. Мальчика привезли в городскую больницу №5, где он скончался от полученных травм. Отмечается, что исходя из содержания видеозаписи, которая имеется у следствия, к футбольным воротам мальчик и его товарищи не прикасались, конструкция была не закреплена и упала от порыва ветра. Было возбуждено уголовное дело о халатности.
Также в ходе расследования дела выяснилось, что в августе 2017 года в данном образовательном учреждении проверка обнаружила «опасные ворота, указав на это нарушение в акте проверки, который позже был подписан директором школы». Таким образом, нарушения не были исправлены, что привело к трагедии.
"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по городу Севастополю завершено расследование уголовного дела в отношении директора ГБОУ «Севастопольская общеобразовательная школа № 52 им. Ф. Д. Безрукова» села Верхнесадового. Она обвиняется в халатности, повлекшей смерть человека (часть 2 статьи 293 УК РФ)", — говорится в сообщении.
Сейчас расследование уголовного дела завершено, с обвинительным заключением оно будет направлено в суд для рассмотрения в ближайшее время.
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