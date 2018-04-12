В Севастополе будут судить директора школы, где мальчика придавило воротами

МОСКВА , 12 апр — РИА Новости . Директор школы в Севастополе , где мальчик погиб в результате падения футбольных ворот, предстанет перед судом, сообщается на сайте СК РФ.

Следователи выяснили, что 3 февраля 2018 года на школьной спортивной площадке на 13-летнего подростка упали старые футбольные ворота. Мальчика привезли в городскую больницу №5, где он скончался от полученных травм. Отмечается, что исходя из содержания видеозаписи, которая имеется у следствия, к футбольным воротам мальчик и его товарищи не прикасались, конструкция была не закреплена и упала от порыва ветра. Было возбуждено уголовное дело о халатности.

Также в ходе расследования дела выяснилось, что в августе 2017 года в данном образовательном учреждении проверка обнаружила «опасные ворота, указав на это нарушение в акте проверки, который позже был подписан директором школы». Таким образом, нарушения не были исправлены, что привело к трагедии.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по городу Севастополю завершено расследование уголовного дела в отношении директора ГБОУ «Севастопольская общеобразовательная школа № 52 им. Ф. Д. Безрукова» села Верхнесадового. Она обвиняется в халатности, повлекшей смерть человека (часть 2 статьи 293 УК РФ)", — говорится в сообщении.

Сейчас расследование уголовного дела завершено, с обвинительным заключением оно будет направлено в суд для рассмотрения в ближайшее время.