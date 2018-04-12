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В Башкирии оправдали инспектора, уволенного за взятку
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В Башкирии оправдали инспектора, уволенного за взятку 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
Районный суд вынес решение по делу бывшего капитана полиции, исполняющего обязанности начальника ГИБДД. Мужчину обвиняли в получении взятки. По мнению служителей фемиды, экс-сотрудник оказался невиновным в преступлении.
Расследование по делу длилось около трех лет. Преступление, в котором обвиняли бывшего полицейского, произошло еще в 2014 году. По версии следствия, мужчина взял 30 тысяч рублей с нарушительницы, которую поймали за рулем в нетрезвом виде. А взамен попросил подчиненных не вносить сведения в базу.
Сама нарушительница рассказала, что инспектор ввел ее в заблуждение.
— Я думала, что плачу штраф. А через год оказалось, что это была взятка, к тому же наши дети ходят в один садик, — рассказала женщина.
После того, как вскрылись обстоятельства преступления, экс-капитана уволили по причине утраты доверия.
Теперь прокуратура намерена обжаловать решение первой инстанции и готовит апелляцию.
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