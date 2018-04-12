В Башкирии оправдали инспектора, уволенного за взятку

Районный суд вынес решение по делу бывшего капитана полиции, исполняющего обязанности начальника ГИБДД . Мужчину обвиняли в получении взятки. По мнению служителей фемиды, экс-сотрудник оказался невиновным в преступлении.

Расследование по делу длилось около трех лет. Преступление, в котором обвиняли бывшего полицейского, произошло еще в 2014 году. По версии следствия, мужчина взял 30 тысяч рублей с нарушительницы, которую поймали за рулем в нетрезвом виде. А взамен попросил подчиненных не вносить сведения в базу.

Сама нарушительница рассказала, что инспектор ввел ее в заблуждение.

— Я думала, что плачу штраф. А через год оказалось, что это была взятка, к тому же наши дети ходят в один садик, — рассказала женщина.

После того, как вскрылись обстоятельства преступления, экс-капитана уволили по причине утраты доверия.