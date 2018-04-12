Травмирование рабочего на строительстве станции метро «Беговая» в Петербурге повлекло за собой уголовное дело

Вчера рано утром со стройплощадки станции петербургского метро «Беговая» был доставлен в больницу рабочий, пострадавший от падения на него тяжелого предмета (предположительно строительного мусора). По факту этого несчастного случая ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу проводило проверку. В результате возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ»), сообщает пресс-служба ведомства.

Следователи установили, что из-за нарушения правил безопасности при ведении строительных работ ООО «СМУ № 13 Метрострой» на Невско-Василеостровской линии метрополитена, где готовится к сдаче станция «Беговая» на Туристской улице, произошло падение неустановленного тяжелого предмета на рабочего, 1983 года рождения, который по-прежнему находится в больнице.

Следствие устанавливает лиц, причастных к совершению преступления.