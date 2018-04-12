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Житель Гулькевичского района обвинил родственников в краже полумиллиона
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Житель Гулькевичского района обвинил родственников в краже полумиллиона 

АиФ — Юг 1 час назад
Фото: АиФ – Юг
40-летний житель Гулькевичского района пришел в местный отдел полиции и сообщил, что 500 тысяч рублей, которые он копил на автомобиль, бесследно исчезли. Мужчина указал, что его родственники могут быть к этому причастны.
В ходе проверки информация не подтвердилась. Выяснили, что мужчина вообще не имел таких денег. Заявителя задержали и доставили в отдел полиции. Он признался, что оговорил своих родственников из чувства неприязни.
Против подозреваемого возбудили уголовное дело. За заведомо ложный донос ему грозит наказание до 2 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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