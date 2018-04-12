Житель Гулькевичского района обвинил родственников в краже полумиллиона

40-летний житель Гулькевичского района пришел в местный отдел полиции и сообщил, что 500 тысяч рублей, которые он копил на автомобиль, бесследно исчезли. Мужчина указал, что его родственники могут быть к этому причастны.

В ходе проверки информация не подтвердилась. Выяснили, что мужчина вообще не имел таких денег. Заявителя задержали и доставили в отдел полиции. Он признался, что оговорил своих родственников из чувства неприязни.