Ростовчанин открыл стрельбу возле караоке-клуба в центре города

В Ростове на улице Семашко,114, возле караоке-клуба «Голос», 40-летний мужчина открыл стрельбу. 12 апреля он серьезно поругался с 29-летним ростовчанином, выхватил оружие и выстрелил несколько раз, после чего скрылся с места происшествия. Пока не известно, были ли мужчины посетителями клуба.

— Раненого доставили в больницу. Стрелка задержали полицейские и сотрудники Росгвардии. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.