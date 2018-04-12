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Ростовчанин открыл стрельбу возле караоке-клуба в центре города
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Ростовчанин открыл стрельбу возле караоке-клуба в центре города 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
В Ростове на улице Семашко,114, возле караоке-клуба «Голос», 40-летний мужчина открыл стрельбу. 12 апреля он серьезно поругался с 29-летним ростовчанином, выхватил оружие и выстрелил несколько раз, после чего скрылся с места происшествия. Пока не известно, были ли мужчины посетителями клуба.
— Раненого доставили в больницу. Стрелка задержали полицейские и сотрудники Росгвардии. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.
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