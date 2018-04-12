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В Курской области женщину спас от изнасилования свет фар
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В Курской области женщину спас от изнасилования свет фар 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
24-летнего жителя Медвенского района подозревают в покушении на изнасилование женщины, сообщила пресс-служба регионального СК.
Ранним утром 9 апреля на улице в посёлке Медвенка 24-летний парень напал на идущую на работу 50-летнюю женщину. Молодой человек совершил над ней «насильственные действия сексуального характера» и хотел изнасиловать, но ему помешал свет фар от проезжавшей мимо машины. Воспользовавшись замешательством насильника, женщина сбежала.
Молодого человека уже задержали и возбудили уголовное дело по статьям: «Покушение на изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера».
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