Суд продлил арест трем участникам запрещенного движения «Артподготовка» по делу о терроризме 

Мещанский районный суд столицы продлил арест трем подозреваемым в подготовке теракта соратникам лидера движения «Артподготовка» (признано судом экстремистским) Вячеслава Мальцева. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила пресс-секретарь суда Юлия Бочарова.
«Суд продлил срок заключения под стражей до 16 июня для Олега Дмитриева, Олега Иванова и Сергея Озерова, подозреваемых в подготовке теракта (ч. 1, ст. 30 УК РФ, ч. 2 ст. 205 УК РФ)», — пояснила Ю. Бочарова.
Ранее Агентство «Москва» сообщало об аресте Мещанским судом еще двух соратников В. Мальцева — Юрия Корного и Андрея Кептя.
В октябре 2017 г. суд в Красноярске удовлетворил иск краевой прокуратуры и признал экстремистским созданное В. Мальцевым движение «Артподготовка». Кроме того, сам политик обвиняется по ч. 1 ст. 280 УК РФ («Публичные призывы к экстремистской деятельности») и скрывается от правосудия во Франции. Он объявлен в международный розыск.
Через неделю после решения суда центр общественных связей ФСБ России объявил о пресечении на территории Московского региона деятельности региональной ячейки «Артподготовки». Кроме того, вместе с полицией пресечена деятельность активистов движения в Красноярске, Краснодаре, Казани, Самаре и Саратове.