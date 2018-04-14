В Пермском крае предприятие задолжало работникам более 800 тысяч рублей

Долг по зарплате на одном из предприятий Гремячинска превысил 800 тысяч рублей. Сотрудники организации обратились в прокуратуру В ведомстве провели проверку и выяснили, что 15 сотрудников ООО «Нырок» не получали заработную плату с января по июнь 2017. Общий долг составил 803 тысячи рублей. Руководителя привлекли к дисциплинарной ответственности, в суд направили 13 заявлений на выдачу судебных приказов о взыскании начисленной, но невыплаченной заработной платы. Кроме того, в отношении организации и её руководителя возбуждены административные дела по фактам нарушения трудового законодательства. Генерального директора дисквалифицировали сроком на один год. На предприятии введена процедура наблюдения. Материалы дела направили в правоохранительные органы для решения вопроса о привлечении руководства предприятия к уголовной ответственности.